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Мужчина «упал животом на нож» во время вечеринки с коллегами в Петербурге

В Петербурге во время вечеринки коллег по работе произошла поножовщина

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Depositphotos

В Петербурге мужчина «упал животом на нож» во время вечеринки с коллегами. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 11 мая на улице Максима Горького в поселке Металлострой. В полицию Колпинского района поступило сообщение о том, что мужчина якобы «упал животом на нож».

Прибывшие на место правоохранители обнаружили 42-летнего россиянина с ножевым ранением живота, а также его четверых нетрезвых коллег по работе на электромашиностроительном заводе под Петербургом.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести, а его коллег задержали и составили на них административные протоколы по статье о мелком хулиганстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские устанавливают обстоятельства нанесения мужчине телесных повреждений.

Ранее посетитель ночного клуба в Уфе ударил охранника ножом после конфликта.

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