Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости корью на Украине

Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заболевания корью на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Служба приводит статистику украинского минздрава, согласно которой с 1 по 7 октября 2018 года на Украине зарегистрировано 554 случая заболевания корью, из которых 397 — среди детей.

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В общей сложности в стране зафиксировано 32,4 тыс. случаев заболевания корью. С начала года от нее скончались 14 человек, из них 10 — дети.

«По мнению специалистов, сложившееся неблагополучие в стране наблюдается из-за ситуации, при которой детские дошкольные учреждения и школы посещает значительное количество не вакцинированных детей, что создает дополнительные риски для новых вспышек», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Ведомство напоминает, что единственным действенным средством защиты против кори является вакцинация.