Роспотребнадзор решил приравнять геном россиян к персональным данным

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство готовит законопроект о приравнивании генома к персональным данным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что текст проекта уже почти готов, он был поддержан и Роспотребнадзор готовится внести его в правительство.

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«Это один из вариантов реагирования на то, что сегодня происходит, да, мы должны защитить персональные данные наших граждан, и геном — это элемент персональных данных каждого из нас», — подчеркнула Попова.

Ранее сообщалось, что Минобороны назвало угрозой вывоз в Соединенные Штаты биоматериала россиян.