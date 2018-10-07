В Кемеровской области два дайвера пропали на заброшенном карьере
Следственное управление Следственного комитета России по Кемеровской области проводит доследственную проверку после пропажи двух аквалангистов на заброшенном и заполненном водой карьере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным агентства, речь идет о водоеме, который расположен в нескольких километрах от села Красное.
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Как отмечается, глубина карьера составляет около 70 метров.
В настоящее время на берегу развернута спасательная операция с участием МЧС.