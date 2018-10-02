В Москве из гипермаркета украли 333 тележки

Полицейские проводят проверку по факту кражи из гипермаркета на юго-востоке Москвы 333 тележек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полицию поступило заявление от менеджера магазина ... на Люблинской улице. Он сообщил, что с 1 сентября по 1 октября неизвестные украли из гипермаркета 333 тележки», — сказал источник.

Реклама

Он добавил, что сумма ущерба составила 2,1 млн рублей. По данному факту проводится проверка.

Ранее в Москве неизвестный украл из ювелирного 24 обручальных кольца.