Отец Бутиной рассказал о «режиме сегрегации» россиянки в тюрьме США

Валерий Бутин, отец задержанной в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что его дочь содержится в «издевательском» тюремном режиме. Комментарий у Бутина взяла газета «Известия».

Он рассказал, что Бутину выпускают из камеры ночью на одни час — за это время она, по его словам, должна успеть принять душ и позвонить своим родителям.

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«В течение дня у нее есть только 60 минут, чтобы она могла слегка размяться и позаниматься спортом. В общей сложности режим сегрегации предполагает ее нахождение в одиночной камере 22 часа в сутки», — сказал Бутин.

Он подчеркнул, что россиянку «вообще» не выпускают на прогулки, что продолжается уже более двух месяцев. Бутин предположил, что американские власти ввели такой режим, чтобы «психологически сломать» его дочь и заставить ее признать вину.

Ранее российский МИД анонсировал демарш в отношении США из-за дела Бутиной.