Папа Римский назвал секс даром Божьим

Папа Римский Франциск назвал секс «даром Божьим», передает РИА «Новости».

«Сексуальность, секс — это дар Божий. Никаких табу. Это дар, который дает Господь. У него есть две цели — любить и порождать жизнь. Любовь между мужчиной и женщиной, когда она страстная, ведет тебя к вечной жизни», — заявил он.

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По его словам, согласно Библии, Бог создал мужчину и женщину по своему образу и подобию, а Иисус говорил, что мужчина и женщина ради любви оставят свою семью, объединятся и «станут одним человеком, единой личностью и плотью».

В качестве примера сексуальности, оторванной от любви, понтифик привел индустрию порнографии.

«Это деградация по сравнению с тем, где ее замыслил Господь… И в этой сфере зарабатывается много денег», — сказал он.

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