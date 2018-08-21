В Италии число жертв паводка достигло десяти

Число погибших на юге Италии из-за паводка увеличилось до десяти. Об этом сообщает ANSA.

Согласно имеющейся информации, 20 августа в национальном парке Поллино находились две экскурсионные группы, в составе которых было 18 человек. Из-за резкого поднятия уровня воды в горной реке Раганелло многих туристов унесло бурным потоком воды.

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Уточняется, что в настоящее время три человека продолжают числиться пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в итальянской области Калабрия по меньшей мере пять человек погибли в результате паводка, вызванного сильными дождями.