В МИД рассказали, когда тела погибших журналистов доставят в Россию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/351/11878351/TASS_28171570-pic905-895x505-54734.jpg">

Тела погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов доставят на родину в ближайшие дни, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, посольство России в настоящее время занимается этим вопросом.

Реклама

«Я могу сказать, что это будет осуществлено в ближайшие дни. Точная дата будет сообщена родственникам», — заявила Захарова.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко погибли на севере Центральноафриканской Республики. Их тела с многочисленными пулевыми ранениями обнаружили в 180 км от столицы ЦАР — Банги.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».