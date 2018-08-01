В МИД рассказали, когда тела погибших журналистов доставят в Россию
Тела погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов доставят на родину в ближайшие дни, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, посольство России в настоящее время занимается этим вопросом.
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«Я могу сказать, что это будет осуществлено в ближайшие дни. Точная дата будет сообщена родственникам», — заявила Захарова.
Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко погибли на севере Центральноафриканской Республики. Их тела с многочисленными пулевыми ранениями обнаружили в 180 км от столицы ЦАР — Банги.
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