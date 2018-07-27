Житель Якутии попытался незаконно вывезти в Монголию почти 200 алмазов

В начале июля текущего года жителя Якутии задержали при попытке незаконного вывоза в Монголию 184 алмазов, сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, жителя Якутии задержали в Республике Бурятия на международном пункте пропуска «Кяхта». Отмечается, что он направлялся в Республику Монголия.

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«В багаже обнаружены драгоценные камни (алмазы) в количестве 184 штук общей стоимостью свыше млн руб., которые он незаконно, без декларирования, пытался переместить через таможенную границу», — говорится на сайте ведомства.

В отношении жителя Якутии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса России (контрабанда).

Ранее сообщалось, что китайский турист пытался вывезти почти 300 артефактов из Хабаровска.