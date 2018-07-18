Специалисты ОЗХО собрали образцы вещества из Эймсбери

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) собрали образцы вещества, которым были отравлены два гражданина Великобритании в городе Эймсбери. Об этом сообщается на сайте организации.

«Данные образцы будут отправлены в две лаборатории, назначенные ОЗХО», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, после анализа образцов руководству Великобритании будет представлен отчет экспертов.

Ранее сообщалось, что полиция графства Уилтшир обыскивает сад королевы Елизаветы в Солсбери, в котором побывала отравленная «Новичком» пара из Эймсбери.

Как отмечалось, вместе с полицией в расследовании задействовано подразделение по борьбе с терроризмом.