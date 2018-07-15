Путин поздравил российских металлургов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России с профессиональным праздником — Днем металлурга, сообщается на официальном сайте Кремля.

В поздравлении президент заявил, что работа металлургов и горняков всегда пользовалась почетом и уважением, и подчеркнул их трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны.

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Путин отметил вклад металлургов в экономику и обороноспособность страны, востребованность российской продукции на мировом рынке, а также выразил надежду на дальнейшее развитие отрасли.

«Дорогие друзья! Перед нашей металлургией стоят большие, амбициозные задачи. Их решение будет на многие годы вперед определять будущее отрасли и благополучие занятых здесь людей», — сказал Путин.

По мнению президента, российская металлургия всегда славилась преданными своему делу профессионалами. Глава государства также выразил уверенность, что работникам отрасли по силам любые задачи.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил российских пожарных с профессиональным праздником.