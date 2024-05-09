В Москве из-за непогоды произошли несколько аварий

Неблагоприятные погодные условия привели к нескольким авариям в Москве в ночь на 9 мая. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В среду, 8 мая, в российской столице прошел снегопад. Кроме того, в населенном пункте зафиксировали усиление ветра.

На этом фоне в Москве произошел ряд аварий. В частности, в районе дома №45Б по Можайскому шоссе столкнулись несколько транспортных средств.

«На внешней стороне 81-го километра МКАД (в районе съездов №81 и 82) столкнулись несколько автомобилей», — добавили в департаменте.

Аналогичная ситуация произошла на Московском скоростном диаметре (МСД). Машины столкнулись около дома №23 по Дмитриевской улице.

В заявлении подчеркивается, что в настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Кроме того, сотрудники департамента уточняют информацию о пострадавших.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в День Победы в столице страны ожидается крайне низкая температура воздуха. Соответствующий показатель приблизится к рекордно низким значениям и, скорее всего, не превысит +3°С.

Ранее в Кремле оценили влияние погоды на проведение военного парада.