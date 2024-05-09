В Москве ночью зафиксировали три массовые аварии из-за непогоды

Ночью в Москве на Можайском шоссе произошло ДТП. Об этом сообщает Дептранс.
По данным ведомства, столкнулись несколько автомобилей. На место прибыли оперативные службы города. Из-за произошедшего движение на участке было затруднено, поэтому в Дептрансе рекомендовали водителям воспользоваться другими дорогами. Спустя час, движение было восстановлено.
Как сообщает РЕН ТВ, участниками аварии стали 12 автомобилей. Во время ДТП никто не пострадал.
«Автомобилисты стояли в пробке на данном участке около двух часов», – сообщается в публикации.
Помимо этого, на внешней стороне 81-го километра МКАД также столкнулись несколько машин.
«Движение в районе ДТП затруднено, для движения доступна одна полоса из пяти», – сообщается в публикации.
Еще одна авария произошла на районе Дмитриевской улицы. Из-за столкновения нескольких автомобилей движение в сторону Подмосковья временно перекрыли.
Во всех случаях о количестве пострадавших не сообщается.
По данным Дептранса, водителям стоит ожидать сильный ветер. В ведомстве призвали водителей быть более внимательными и не оставлять транспортные средства около шатких конструкций.
Ранее в Саратовской области три человека пострадали в аварии со скорой помощью.