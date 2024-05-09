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Легенда ЧМ-2018 назвал ключевую проблемой вратарей РПЛ

Экс-игрок «Динамо» Габулов назвал нестабильность ключевой проблемой вратарей РПЛ

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Антон Подгайко/РИА «Новости»

Бывший голкипер московского «Динамо» и сборной России Владимир Габулов в интервью Legalbet заявил, что отечественным вратарям не хватает стабильности.

По его словам, большое число ошибок в игре голкиперов объясняется именно этим.

«У какой команды меньше всего проблем с вратарской позицией? В этом сезоне невозможно выделить одну команду, у вратарей по-разному складываются матчи. Бывают спады. Практически всем не хватает стабильности. Так что пока особого смысла выделять кого-то их них нет», — заявил Габулов.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, подопечные Сергея Семака набрали 51 очко. Вторую строчку занимает «Краснодар», имея в активе 50 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички отстают от «Краснодара» по дополнительным показателям.

Ранее президент клуба Первой лиги назвал условие поражения «Зенита» в РПЛ.

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