Легенда ЧМ-2018 назвал ключевую проблемой вратарей РПЛ

Бывший голкипер московского «Динамо» и сборной России Владимир Габулов в интервью Legalbet заявил, что отечественным вратарям не хватает стабильности.

По его словам, большое число ошибок в игре голкиперов объясняется именно этим.

«У какой команды меньше всего проблем с вратарской позицией? В этом сезоне невозможно выделить одну команду, у вратарей по-разному складываются матчи. Бывают спады. Практически всем не хватает стабильности. Так что пока особого смысла выделять кого-то их них нет», — заявил Габулов.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, подопечные Сергея Семака набрали 51 очко. Вторую строчку занимает «Краснодар», имея в активе 50 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички отстают от «Краснодара» по дополнительным показателям.

Ранее президент клуба Первой лиги назвал условие поражения «Зенита» в РПЛ.