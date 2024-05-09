В «Баварии» отказались принимать извинения арбитра после матча с «Реалом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель отказался принимать извинения линейного арбитра, по вине которого был отменен гол в полуфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Его слова приводит Bayern & Germany в социальной сети X.

«Тут не место для двух серьезных ошибок, а затем извинений. Мы все должны выходить за рамки своих возможностей, все должны страдать, все должны играть без ошибок. Судьи такого уровня тоже должны это делать. Если вы не выполняете свою работу, то ваши извинения ничем не помогут», — заявил Тухель.

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт стал автором гола после скидки игрока «Реала», однако линейный рефери не стал засчитывать мяч, посчитав, что пас отдал игрок «Баварии», находившийся в офсайде. Это произошло уже в конце второго тайма при счете 2:1 в пользу испанской команды. После матча сам де Лигт рассказал, что арбитр признал свою ошибку в отмененном голе.

Игра состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Итоговый счет поединка — 2:1 в пользу «Реала», который вышел в финал по сумме двух матчей. Первый поединок завершился со счетом 2:2.

В финальном поединке мадридская команда сразится с дортмундской «Боруссией». Игра состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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