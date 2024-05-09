Российский посол рассказал, как Япония искажает историю

Власти Японии искажают историю, отодвигая на задний план неудобные темы и черные страницы прошлого страны, при этом определенные стремления рефлексии над событиями Второй мировой войны оказываются единичными. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол России в Японии Николай Ноздрев.

«Продолжаем фиксировать стремление руководства Японии и политического истеблишмента исказить историю, заретушировав «неудобные» темы и черные страницы собственного прошлого», — подчеркнул он.

Посол напомнил, что в прошлом году в Японии опубликовали документы, свидетельствующие об ужасающей деятельности «отряда 731» японской армии на северо-востоке Китая в годы Второй мировой войны. Это, как отметил Ноздрев, вызвало определенный резонанс в обществе современной Японии.

По мнению дипломата, соответствующий подход властей страны по «ретушированию» событий не может не вызывать осуждения.

До этого Ноздрев заявил, что администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды продолжает придерживаться курса на форсированную милитаризацию и последовательный демонтаж пацифистских положений конституции, которыми в стране гордились на протяжении десятилетий.

По словам Ноздрева, речь о существенном наращивании военных расходов, обретении ударного потенциала, снятии самоограничений на экспорт вооружений, а также углублении военного взаимодействия с США.

Ранее Ноздрев заявил, что Россия примет меры для блокирования военных угроз на Дальнем Востоке.