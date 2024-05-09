Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский посол рассказал, как Япония искажает историю

Посол Ноздрев: Япония стремится исказить историю, ретушируя неудобные темы

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Власти Японии искажают историю, отодвигая на задний план неудобные темы и черные страницы прошлого страны, при этом определенные стремления рефлексии над событиями Второй мировой войны оказываются единичными. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол России в Японии Николай Ноздрев.

«Продолжаем фиксировать стремление руководства Японии и политического истеблишмента исказить историю, заретушировав «неудобные» темы и черные страницы собственного прошлого», — подчеркнул он.

Посол напомнил, что в прошлом году в Японии опубликовали документы, свидетельствующие об ужасающей деятельности «отряда 731» японской армии на северо-востоке Китая в годы Второй мировой войны. Это, как отметил Ноздрев, вызвало определенный резонанс в обществе современной Японии.

По мнению дипломата, соответствующий подход властей страны по «ретушированию» событий не может не вызывать осуждения.

До этого Ноздрев заявил, что администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды продолжает придерживаться курса на форсированную милитаризацию и последовательный демонтаж пацифистских положений конституции, которыми в стране гордились на протяжении десятилетий.

По словам Ноздрева, речь о существенном наращивании военных расходов, обретении ударного потенциала, снятии самоограничений на экспорт вооружений, а также углублении военного взаимодействия с США.

Ранее Ноздрев заявил, что Россия примет меры для блокирования военных угроз на Дальнем Востоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами