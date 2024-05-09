ВСУ ранним утром обстреляли Донецк

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с беспилотника. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В ведомстве пояснили, что прилет зафиксировали в 05:00 в Петровском районе города. Также за ночь ВСУ выпустили пять натовских 155-мм снарядов по Никитовскому району Горловки и три ракеты из РСЗО по Кировскому району Макеевки.

Российские военные из группировки войск «Днепр» уничтожили и подавили за сутки 46 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Также ночью украинские дроны атаковали нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края. Несколько беспилотников упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар. По последним данным, пострадавших нет.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.