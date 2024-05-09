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Глава Крыма поздравил россиян с 9 Мая

Глава Крыма Аксенов назвал победу в ВОВ величайшим подвигом русского народа

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил россиян с Днем Победы. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале руководителя региональной администрации.

Он отметил, что РФ празднует годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне в условиях боевых действий. Как и в первой половине XX века армия страны «бьет врага» и освобождает русскую землю от неприятеля.

«Наш народ совершил величайший подвиг – разгромил фашизм. <...> Отстоял свою государственность, свою свободу, свое право на жизнь», — подчеркнул Аксенов.

Как сказал глава Республики Крым, в мае 1945 года произошла Великая Победа добра над злом. При этом код этой победы сохранился в сердцах российских граждан, в том числе участников специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Они, как наши деды и прадеды, сражаются за жизнь и свободу против абсолютного зла», — пояснил руководитель региональной администрации.

Аксенов выразил уверенность, что ни одна сила в мире не способна разрушить единство российских граждан. По его словам, победа в конфликте на Украине обязательно будет за РФ.

Ранее аналитики выяснили, с чем у россиян ассоциируется День Победы.

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