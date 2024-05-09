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В Донецке после атаки ВСУ ранена женщина

Мэр Кулемзин: в Донецке в результате сброса с дрона ВСУ ранена женщина

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

В Петровском районе Донецка женщина получила ранение в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Петровском районе ранена женщина 1967 года рождения», — написал мэр.

До этого украинские дроны, по предварительным данным, атаковали нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края.

8 мая российские средства противовоздушной обороны (ПВО) также уничтожили беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в ДНР подсчитали количество обстрелов региона со стороны ВСУ.

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