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Гол и передача российского хоккеиста принесли «Ванкуверу» победу над «Эдмонтоном»

Гол и передача Задорова помогли «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон»

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Sergei Belski-USA TODAY Sports/Reuters

«Ванкувер Кэнес» одержал волевую победу над «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче полуфинальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере, завершилась со счетом 5:4. Примечательно, что «Эдмонтон» по ходу матча вел со счетом 4:1, однако не сумел удержать преимущество и упустил победу.

Российский хоккеист победившей команды Никита Задоров отметился голом. На 54-й минуте игры он поразил ворота соперников, тем самым сравняв счет и сделав его 4:4. Также на его счету голевая передача. В составе «Кэнакс» также отличились Дакота Джошуа, Элиас Линдхольм, Джей Ти Миллер и Конор Гарланд, который забросил победную шайбу.

За «Эдмонтон» в матче шайбы забросили Зак Хайман, который оформил дубль, Маттиас Экхольм и Коди Сеси.

Таким образом, «Ванкувер» повел в серии — 1-0. Второй поединок противостояния состоится также на «Роджерс-Арене», игра пройдет 11 мая. Стартовая сирена прозвучит в 05:00 по московскому времени.

Ранее российский хоккеист попал в тройку претендентов на приз самому выдающемуся игроку сезона НХЛ.

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