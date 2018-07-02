Пранкер Вован раскрыл подробности звонка главе СБУ от имени Бабченко

Российский пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, рассказал о звонке, который он и Алексей Столяров (Лексус) сделали главе СБУ Василию Грицаку от имени журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает RT.

По словам Кузнецова, после состоявшегося футбольного матча между российской и украинской командами Вован и Лексус обратили внимание на многочисленные комментарии по поводу того, что все матчи куплены, и вспомнили историю с «убийством» Аркадия Бабченко.

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«На почве футбола пришла идея позвонить Грицаку… Он всех разводит своими фейками о том, что Бабченко убит, а мы решили в ответ развести Грицака, чтобы неповадно было», — сказал Кузнецов.

Как отмечается, Грицаку сообщили от имени Бабченко о готовящемся на него нападении, которое должно состояться в центре Киева.

«Это был шоковый звонок, мы не дали ему времени подумать. Он сразу поверил, стал расспрашивать, сказал, что сейчас пошлет спецназ «Альфа». Реально глава СБУ был в шоке и запаниковал», — рассказал Кузнецов.

Он добавил, что во время телефонного разговора Грицак называл Бабченко Константином, а не Аркадием.

Ранее сообщалось, что пранкеры разыграли главу СБУ от имени Бабченко.