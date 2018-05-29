В Якутске начали подсчитывать ущерб от урагана

Власти Якутска приступили к подсчету ущерба от ураганного ветра, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя мэрии.

«Предварительно устанавливается нанесенный ущерб», — говорится в сообщении.

Уточняется, что первый замглавы города Сергей Игнатенко провел экстренное совещание комиссии по ЧС, где сообщил, что последствия ураганного ветра будут ликвидированы в ближайшее время.

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«У всех подразделений окружной администрации (Якутска), задействованных в ликвидации последствий бури, введен круглосуточный режим работы. Все последствия, связанные с безопасностью, — а это упавшие ограждения, рекламные конструкции, светофоры, дорожные знаки и остановки — будут устранены за ночь», — сказал он.

Вечером 28 мая порывы ветра в Якутске достигали 20 м/с, в поселке Маган, который входит в состав Якутска, — до 24 м/с.