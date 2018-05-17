Госдума потребовала от Киева освобождения главы РИА «Новости» Украина

Во время пленарного заседания депутаты Госдумы приняли заявление, в котором потребовали от Украины немедленно освободить главу портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в Госдуме посчитали действия спецслужб Украины «откровенным произволом». В заявлении депутаты не только призвали к освобождению Вышинского, но и обратились к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совету Европы с призывом занять принципиальную позицию в связи с данными о многократных нарушениях прав журналистов на украинской территории.

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«Использование силовых мер, обычно применяемых к опасным преступникам, в отношении журналистов, честно выполняющих свою работу, противоречит базовым европейским ценностям, неотъемлемой частью которых являются свобода выражения мнения и свобода слова, закрепленные в Конвенции о защите прав человека и основных свобод и других международно-правовых обязательствах», — говорится в тексте документа.

Это заявление будет передано в российское правительство, а также в ООН, Парламентскую ассамблею ОБСЕ и в парламенты стран-членов Совета Европы.

Ранее СК России сообщил о возбуждении уголовного дела из-за незаконного привлечения руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского к уголовной ответственности на Украине.