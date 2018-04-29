При пожаре на Тайване погибли семь человек

В городе Таоюань на Тайване во время пожара на предприятии по производству микросхем погибли пятеро пожарных и двое рабочих, передает телеканал Focus Taiwan со ссылкой на экстренные службы.

По данным телеканала, во время ликвидации возгорания группа пожарных из семи человек потеряла связь с основной командой — они оказались в ловушке после обрушения конструкций здания. Позже пятеро из них были обнаружены мертвыми, еще двое доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

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Также сообщается, что в пожаре погибли двое рабочих из Тайланда. В данный момент их личности не установлены.

Ранее сообщалось, что в Китае при пожаре в караоке-клубе погибли 18 человек.