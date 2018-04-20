Пассажирский самолет экстренно сел в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажира

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва — Иркутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Толмачево.

«Самолет по решению экипажа совершил посадку в аэропорту Толмачево в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров в 05.46 (01.46 мск). К месту посадки своевременно были вызваны экипажи скорой помощи из Новосибирска и города Обь. Пассажир госпитализирован», — сообщил он.

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В настоящее время самолет вылетел к месту назначения.

15 апреля сообщалось, что в столичном аэропорту в ходе предполетного осмотра самолета специалисты обнаружили разрушение и частичное отсутствие панели сопряжения фюзеляжа с верхней поверхностью левой плоскостью крыла.