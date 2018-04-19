Постпред России при ОЗХО указал на наличие у США патента на «Новичок»

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что вещество, которым, по утверждению Великобритании, был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, производилось и патентовалось в США как химоружие. Текст выступления дипломата в ОЗХО опубликован на сайте посольства России в Нидерландах.

Как отмечается, на заседании исполнительного совета ОЗХО Шульгин представил документ ведомства по патентам и товарным знакам США, датированный 1 декабря 2015 года.

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«И вот что мы читаем в этом официальном американском документе на странице 11: «По крайней мере одной из активных субстанций, которыми может снаряжаться данная пуля, могут по выбору быть следующие нервные агенты (nerve agents), включая табун, зарин, зоман, циклозарин, VG, VM, VR, VX и — внимание — агенты, относящиеся к типу «Новичок» (А-234)», — пояснил Шульгин.

Он также пояснил, что «речь идет об изобретении специальной пули, особенностью которой является наличие отдельной емкости для снаряжения различного вида отравляющих веществ».

По его словам, данный документ подтверждает, что в США нервно-паралитические вещества данного типа не только производились, но и даже патентовались в качестве химоружия.

Ранее Шульгин рассказал о заседании по делу Скрипаля.