Утром 10 апреля в центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7, следует из данных геологической службы США.

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от селения Мучча в области Марке на глубине около 9 км. После первого сильного толчка последовали афтершоки магнитудой более 2,0.

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В данный момент информации о жертвах и разрушениях нет. Сотрудники национальной службы гражданской обороны выясняют последствия землетрясения.

В 2017 году в центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 5,3.