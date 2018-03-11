Во Флоренции прошел марш против расизма
Более 10 тысяч человек приняли участие в шествии в память об убитом во Флоренции сенегальском уличном торговце. Об этом сообщает РИА «Новости».
Манифестанты несли баннеры и транспаранты в память об убитом сенегальце и против ксенофобии и насилия.
Колонна прошла по центру Флоренции от площади Санта-Мария-Новелла до моста Веспуччи, на котором произошло преступление, и обратно.
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Итальянец-местный житель застрелил 54-летнего Иди Диене в понедельник, 5 марта.
После инцидента африканские мигранты и леворадикальные итальянцы два дня протестовали, требуя объективного расследования преступления, в котором они видели расистскую подоплеку.