Во Флоренции прошел марш против расизма

Более 10 тысяч человек приняли участие в шествии в память об убитом во Флоренции сенегальском уличном торговце. Об этом сообщает РИА «Новости».

Манифестанты несли баннеры и транспаранты в память об убитом сенегальце и против ксенофобии и насилия.

Колонна прошла по центру Флоренции от площади Санта-Мария-Новелла до моста Веспуччи, на котором произошло преступление, и обратно.

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Итальянец-местный житель застрелил 54-летнего Иди Диене в понедельник, 5 марта.

После инцидента африканские мигранты и леворадикальные итальянцы два дня протестовали, требуя объективного расследования преступления, в котором они видели расистскую подоплеку.