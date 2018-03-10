СК начал проверку после группового избиения школьницы в Барнауле

Следователи начали проверку по факту сообщений о том, что в Барнауле группа подростков избила школьницу. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Алтайскому краю.

«В группах социальных сетей размещена информация об избиении в городе Барнауле несовершеннолетней девочки, совершенное группой школьников. Происходящее подростки записывали на видео, которое опубликовали в социальных сетях», — говорится в сообщении.

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Местный портал Amic.ru со ссылкой на группу «ВКонтакте» указывает, что инцидент произошел 9 марта. Как рассказали очевидцы, группа школьников 14-15 лет в состоянии алкогольного опьянения серьезно избила сверстницу.

Отмечается, что одна из нападавших транслировала избиение школьницы во «ВКонтакте».

«В рамках проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям лиц, участвовавших в причинении несовершеннолетней телесных повреждений, с установлением причин и условий, способствовавших этому», — добавили в СК.

Следователи отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.