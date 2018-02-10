В московской школе проведут проверку из-за памятки, запрещающей ученикам выходить в туалет

Руководство московской школы №1795 проводит служебную проверку из-за появления памятки, запрещающей ученикам выходить с урока в туалет, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на директора школы Валентину Сетежеву.

Ранее СМИ сообщали о том, что среди родителей учеников была распространена памятка, запрещающая отпускать детей с урока без письменного согласия родителей. Ученикам также запрещалось выходить из класса в туалет без медицинской справки.

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«Данная «памятка» неправомочна, и руководствоваться ей не надо. Все локальные акты образовательной организации, устанавливающие права и обязанности обучающихся, выносятся на рассмотрение и согласование управляющего совета школы. Все принятые локальные акты школы публикуются на официальном сайте в соответствии с действующим законодательством. По факту рассылки неправомерной и недостоверной информации одним из классных руководителей школы №1795 проводится служебное расследование», — заявила Сетежева.

Директор школы также принесла извинения родителям и заявила, что в школе не допустят повторения подобных ситуаций.

Ранее сообщалось, что в Петербурге уволили заклеившую младшекласснику рот скотчем учительницу.