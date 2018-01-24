Арестованы подозреваемые в соучастии в нападении на школу в Бурятии подростки

Советский суд Улан-Удэ арестовал двух подростков, задержанных по подозрению в соучастии в нападении на учеников школы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«После допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших и по результатам других следственных действий установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму – 14 лет. Фигурантам уже предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что они «разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью».

Ранее сообщалось, что в Бурятии были задержаны двое соучастников нападения на школу в Улан-Удэ.