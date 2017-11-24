Полиция сообщила о стрельбе в метро Лондона

В полицию Лондона поступили сообщения о стрельбе в метрополитене британской столицы. Об этом сообщается в твиттере лондонской полиции.

«Полиция в 16:38 получила несколько сообщений о выстрелах, произошедших на Оксфорд-стрит и на станции метро Oxford Circus. Полиция отреагировала так, будто инцидент связан с терроризмом. Вооруженные и невооруженные офицеры находятся на месте и находятся в контакте с коллегами из британской транспортной полиции», — говорится в сообщении.

Реклама

Также людей, находящихся в зоне инцидента, призвали зайти в здание и оставаться внутри до дальнейших указаний, а также избегать Оксфорд-стрит.

Ранее сообщалось, что в Лондоне эвакуирована станция метрополитена Oxford Circus, в полиции заявили, что это произошло из-за некого «инцидента».