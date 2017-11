За пропавших котов из Книги рекордов назначили награду

Нашедшему четырех пропавших котов после пожара в Детройте обещают $100 тыс. в биткоинах — по $25 тыс. за каждого. Об этом сообщает ABC News.

13 ноября сообщалось, что у хозяев животных Уилла и Лорэн Пауэрс произошел пожар в доме. Им удалось спастись, однако коты после инцидента пропали.

В числе животных — два кота, которые входят в Книгу рекордов Гиннесса. Кот Арктурус признан самым высоким домашним котом (48 см), а Сигнус — обладателем самого длинного хвоста (43 см).

Meet Cygnus and Arcturus, the record-breaking cats of #GWR2018! https://t.co/hUnYiUQIEe pic.twitter.com/mMRzAZQB9q