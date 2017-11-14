Омич до смерти забил соседа

Житель Омска применил физическое насилие в отношении пьяного соседа, который справлял нужду в подъезде жилого дома, передает телеканал «360».

От полученных травм мужчина впоследствии умер.

«Обвиняемый из личных неприязненных отношений избил соседа за то, что тот в состоянии алкогольного опьянения справлял нужду в подъезде. Через несколько дней потерпевший скончался от черепно-мозговой травмы», — заявили в управлении СКР по Омской области.

Жителя Омска приговорили к восьми годам тюремного заключения в колонии строгого режима.