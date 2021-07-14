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Общество

Мать Дудникова о признании им вины: «Ролики сняты под диктовку»

Арестованному в Белоруссии россиянину Дудникову грозит до двух лет тюрьмы

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Егор Дудников/Vk.com
Мать и девушка Егора Дудникова, признавшего вину в организации протестов Белоруссии, рассказали «Газете.Ru», что показания он дал под давлением и, несмотря на сотрудничество со следствием, содержится в плохих условиях.

Арестованный в Белоруссии 20-летний россиянин Егор Дудников полностью признал вину и написал явку с повинной, однако сделал он это под давлением правоохранительных органов, сообщила «Газете.Ru» его мать Юлия Дудникова.

«Когда Егора задерживали, ему выдали листочек и заставили на камеру рассказать определенный текст. Мы знали о том, что были сняты эти ролики, но когда их опубликуют, нам было неизвестно. Но они сняты под диктовку силовых структур», — сказала она.

Дудникова задержали 5 мая 2021 года в Минске за участие в работе Telegram-канала «Отряды гражданской самообороны Беларуси, ОГСБ», признанного в стране экстремистским. Сейчас он находится под стражей, меру пресечения продлили до 6 августа.

При этом содержится россиянин, по словам матери, в ужасных условиях. Изначально молодого человека поместили в СИЗО КГБ и в камере ему было комфортно: и окружение, и обстановка были нормальными, хватало еды.

Однако спустя некоторое время его перевели в следственный изолятор №1, где условия были намного хуже: антисанитария, больные соседи и отсутствие врачей.

«Он много читал и рисовал. Когда его перевели уже в третью камеру после того, как мне отказали в переводе Егора под домашний арест, поскольку посчитали, что он якобы склонен к побегу, то стало еще хуже.

Там сидят 13 человек по реальным уголовным делам, ужасная обстановка, антисанитария, их не выпускают гулять, им не разрешают надевать шорты. Люди там очень сложные — есть те, кто прессует и избивает других. Постоянно идет кляузничество друг на друга. Очень проблемная камера — он мне так и написал, что это худшая из возможных камер»,

— сетует мать.

Ее слова подтверждает 17-летняя девушка Дудникова. «Там только один человек политический, остальные криминальные, немного неадекватные. Питаются хуже, чем где-либо. На прогулки почти не выходит, так как «большая часть камеры не хочет». Полная антисанитария», — возмущается собеседница «Газеты.Ru».

Родственников к Егору Дудникову не пускают, с ним может встречаться только адвокат. Семья и девушка общаются с арестованным только при помощи писем.

«В письмах с Егором мы стараемся поддерживать его и разговаривать на нейтральные темы. Он пишет, что держится, по крайней мере старается. Но реальную обстановку мы узнаем от адвоката, которому разрешают с ним видеться.

Он замкнулся в себе, практически ни с кем не разговаривает. Учитывая, что он мальчик у меня домашний, такая атмосфера для него шок. Держится он там из последних сил», — говорит Юлия Дудникова.

«Ни разу нас не пустили, только письма. Держится он хорошо, но условия невыносимые, он в самой проблемной камере и там ему очень тяжело. Но он все равно бодрый и нас постоянно подбадривает», — добавляет его девушка.

Егора Дудникова обвиняют в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий» — ему грозит до двух лет тюрьмы.

Адвокат арестованного Антон Гашинский пояснял «Русской службе Би-би-си», что уголовное дело против Дудникова возбудили из-за того, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции.

Близкие юноши надеются, что итогом разбирательства станут депортация и штраф, а не реальный срок.

«Идеально было бы, чтобы его депортировали, учитывая, что он гражданин Российской Федерации. Но сейчас из него делают козла отпущения, чуть ли не главного преступника», — отмечает Дудникова.

«Мне крайне неприятно все, что происходит. Я не считаю, что Егор поступал правильно, он натворил глупостей, но такого отношения точно не заслужил. Было бы хорошо, если бы его депортировали или дали условный срок, штраф либо до года колонии, но, по моим ощущениям, ему дадут минимум два года», — заключает девушка арестованного.

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