«Небольшой дождик возможен»: когда москвичам ждать прохлады

Когда уйдет жара

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Газете.Ru», что уже в воскресенье москвичи дождутся понижения рекордно высоких температур — местами даже возможны кратковременные дожди.

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В комментарии он отметил, что рекордная жара в Москве держится из-за стационарного антициклона, который долго функционирует и медленно разрушается. Но в воскресенье антициклон начнет уходить на восток, и Москва с Подмосковьем окажутся на его западной периферии.

«Это все равно теплая часть антициклона, но уже есть вероятность того, что несколько понизится давление. Не очень сильно, но все-таки оно будет около нормы, сейчас заметно выше. И вот уже в воскресенье существует вероятность появление небольшой облачности и даже местами возможны кратковременные дожди: такое сочетание говорит о том, что, конечно же, на большей части территории Москвы и Московской области дождя не будет, но кое-где небольшой дождик возможен, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в воскресенье, 27 июня, температура будет +30… +32 °C в отличие от нынешних +34… +36 °C. Это на 6-7 °C выше нормы, сейчас же превышение составляет 10-11 °C

«В понедельник-вторник температурный фон тоже высокий, примерно на четыре-пять градусов выше нормы, но все-таки уже облачность появляется, а облачность означает, что та мощная солнечная энергия, которая соответствует периоду летнего солнцестояния, обладает наибольшей силой. По расчетам в понедельник и вторник температурный фон +25… +30 °C. Уже будет облачная погода с прояснениями», —

пояснил специалист.

Температурный рекорд в Москве

Руководитель Гидрометцентра также рассказал, что 23 июня между 14.00 и 15.00 в Москве была зафиксирована температура 34,8 °C — самая высокая за всю историю наблюдений (с 1879 года).

«До этого рекордное значение было +34,7 °C, и он был зафиксирован 120 лет назад: в 1901 году. Это характеристика того, насколько это экстремальная ситуация», — подчеркнул Вильфанд.

Он также обратил внимание и на «сумасшедшие» ночные температуры. Например, в ночь с четверга на пятницу температура будет составлять +20… +22 °C — такие значения характерны для нормальной дневной температуры в пятой пятидневке июня.

«Будет ли нечто подобное экстремальное [в дальнейшем этим летом] – мы эту погоду спрогнозировали за три-четыре дня до ее наступления. В течение этого лета будут и периоды похолодания, но говорить, будет ли такая экстремально жаркая погода снова трудно, это за пределами современных возможностей прогнозирования. Но если она будет наступать, то за три-четыре дня предупредим» — заключил синоптик.

Где еще заметили погодные аномалии

В Санкт-Петербурге погодная ситуация схожа с Москвой — там городской рекорд по жаре бьют пятый день подряд. Сегодня, как написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, на главной городской метеостанции температурная отметка достигла +31,4°, что является максимумом с 1917 года. Воздух при этом продолжает прогреваться.

На прошлой неделе с масштабными наводнениями, к которому привели продолжительные ливневые дожди, столкнулся Крым. В результате катаклизма были затоплены центральные улицы, дома и здания Керчи и Ялты (в некоторых других районах также ввели штормовое предупреждение), закрыты пляжи, а часть населения эвакуирована. Сейчас полуостров ожидает масштабной помощи из федерального центра. В ближайшие дни в Крыму снова ожидаются ливни.

«Прошел циклон, принес с моря влажный воздух, влага вылилась на прибрежье. Прослеживается связь между интенсивностью выпадающих осадков, ростом из-за глобального потепления температуры Черного моря и северной части Тихого океана. Температуры там в последнее время находятся на максимуме», — прокомментировал URA.ru возможные причины наводнений в Крыму заведующий лаборатории климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

В середине июня в Забайкальском крае несколько регионов пострадали от обильных дождей и последующего паводка. Были разрушены деревянные мосты, некоторые села оказались отрезаны от райцентра, частично подтоплены участки дороги и почти 300 жилых домов. Службы экстренного реагирования были вынуждены эвакуировать людей в пункты временного размещения на лодках и вертолетах, а режим чрезвычайной ситуации был введен сразу в восьми районах. Пик прохождения паводка намечен на 25-27 июня.

Мощные ливни с молниями на предыдущей недели прошли в Краснодаре. Были размыты улицы и дома Анапы и Геленджика, а также некоторые пляжи.

Аномально жаркая погода наблюдается этим летом в Коми. Накануне в Сыктывкаре температура поднялась составила +31,5°. После этого был перекрыт абсолютный максимум дня 22 июня, который удерживался с 1919 года. Также вызывает опасения лидер по пожарам Якутия, где, по мнению метеорологов, сухая и жаркая погода сохранится до конца июня.

В Ростовской области потепление ожидается вплоть до +40°, там, а также в Татарстане и Нижегородской области объявлено штормовое предупреждение. Экстремальная засуха и жара прогнозируется и в ряде регионов центральной России.

Нетипичное погодное явление 23 июня затронуло Челябинскую область. В Магнитогорске и его окрестностях обрушился крупный град. В ГУ МЧС по региону уже предупредили, что до утра следующего дня по всей области пройдут ливни, град и грозы, непогода будет сопровождаться шквалистым ветром.

Второй год подряд засуха наблюдается в трех южных степных районах Новосибирской области, где уже погибли посевы на площади более 100 га. В областном Минсельхозе отмечают, что ситуация остается серьезной, поскольку осадков даже меньше, чем в прошлом году, когда из-за засухи были снижены нормы по сбору зерновых культур.