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Как выглядит Ялта после подтопления из-за ливней

Крым переживает мощное наводнение: циклон, который на днях обрушился на восточную часть полуострова, переместился на юг. Сильнейший ливень затопил Ялту. После того, как за ночь в городе выпала месячная норма осадков, вышла из берегов река Водопадна.

С гор на улицы стекают бурные грязевые потоки. Подтоплено несколько многоквартирных домов, затоплены все подземные переходы, ряд перекрестков встали — водители не рискуют ехать дальше. В целом из-за непогоды скорость движения в городе заметно снизилась.

Власти города ввели режим ЧС — они призывают местных жителей и туристов оставаться дома. «Самое страшное, что подтапливает хоззону «Крымэнерго»: если ее сейчас затопит, то мы останемся без света», — сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко.

Ситуация в Ялте — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года
Мужчина на одной из улиц Ялты, 18 июня 2021 года Мужчина на одной из улиц Ялты, 18 июня 2021 года
Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты, 18 июня 2021 года Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты, 18 июня 2021 года
Затопленная улица в центре Ялты, 18 июня 2021 года Затопленная улица в центре Ялты, 18 июня 2021 года
Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года
Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года
Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года
Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года
Подтопление одной из улиц в Ялте, 18 июня 2021 года Подтопление одной из улиц в Ялте, 18 июня 2021 года
Вид на реку Водопадную, которая вышла из берегов после продолжительных дождей в Ялте, 18 июня 2021 года Вид на реку Водопадную, которая вышла из берегов после продолжительных дождей в Ялте, 18 июня 2021 года
Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года
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Мужчина на одной из улиц Ялты, 18 июня 2021 года
Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты, 18 июня 2021 года
Затопленная улица в центре Ялты, 18 июня 2021 года
Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года
Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года
Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года
Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года
Подтопление одной из улиц в Ялте, 18 июня 2021 года
Вид на реку Водопадную, которая вышла из берегов после продолжительных дождей в Ялте, 18 июня 2021 года
Последствия ливней в Ялте, 18 июня 2021 года
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