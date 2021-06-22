Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортажи   //   Общество

5 дней спустя: как в Ялте справляются с последствиями наводнения

В ночь на 18 июня на Ялту обрушился мощный циклон — выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов, были подтоплены более 100 улиц, повреждены школы и детские сады.

В результате ливней погиб один человек, пострадали — 54. Еще одна жительница Ялты по-прежнему числится без вести пропавшей.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ущерб от подтоплений в городе «катастрофическим». Власти выделили Ялте 57,8 млн рублей на ликвидацию последствий.

Людей продолжают эвакуировать — на улице Джафера Сейдамета в Васильевке подтоплено 10 домов, некоторые полностью ушли под воду, засыпаны камнями и грязью.

Электроснабжение и водоснабжение в городе уже восстановлено — на завтра в городе назначен всекрымский субботник, убирать его приедут тысячи волонтеров. Как Ялта оправляется от наводнения, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

close
На улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год На улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Спецтехника на улице Джафера Сейдамета в Ялте во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год Спецтехника на улице Джафера Сейдамета в Ялте во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год
На улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год На улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Местные жители на улице Джафера Сейдамета в Ялте во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год Местные жители на улице Джафера Сейдамета в Ялте во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год
Местные жители на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год Местные жители на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Разрушенный дом на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год Разрушенный дом на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Сотрудники МЧС РФ на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год Сотрудники МЧС РФ на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Местный житель на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год Местный житель на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Мальчик на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год Мальчик на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Военнослужащий на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год Военнослужащий на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год
Сотрудник МЧС на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год Сотрудник МЧС на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год
Улица Ялты после продолжительных дождей, 2021 год Улица Ялты после продолжительных дождей, 2021 год
Улица Ялты после продолжительных дождей, 2021 год Улица Ялты после продолжительных дождей, 2021 год
Все фоторепортажи К первому кадру
Умер 51-летний актер Андрей Егоров
Умер 51-летний актер Андрей Егоров
Основатель группы IFK Максим Галстьян умер от коронавируса
Основатель группы IFK Максим Галстьян умер от коронавируса
Как Керчь переживает наводнение
Как Керчь переживает наводнение
Как выглядит Ялта после подтопления из-за ливней
Как выглядит Ялта после подтопления из-за ливней
На улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Спецтехника на улице Джафера Сейдамета в Ялте во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год
На улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Местные жители на улице Джафера Сейдамета в Ялте во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год
Местные жители на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Разрушенный дом на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Сотрудники МЧС РФ на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Местный житель на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Мальчик на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Военнослужащий на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год
Сотрудник МЧС на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год
Улица Ялты после продолжительных дождей, 2021 год
Улица Ялты после продолжительных дождей, 2021 год
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Общество /
Пошла жара: как москвичи переживают африканский зной
Пошла жара: как москвичи переживают африканский зной
16
Общество /
10 лет назад разбился Ту-134 под Петрозаводском
10 лет назад разбился Ту-134 под Петрозаводском
11
Общество /
В центре Москвы сгорел склад пиротехники
В центре Москвы сгорел склад пиротехники
13
Общество /
Четыре человека погибли при падении самолета в Кузбассе
Четыре человека погибли при падении самолета в Кузбассе
11
Общество /
И так сойдет: как москвичи носят маски
И так сойдет: как москвичи носят маски
19
Общество /
Как выглядит Ялта после подтопления из-за ливней
Как выглядит Ялта после подтопления из-за ливней
11
Общество /
Как Керчь переживает наводнение
Как Керчь переживает наводнение
16
Общество /
В Крыму введен режим ЧС: Керчь затопило тропическим ливнем
В Крыму введен режим ЧС: Керчь затопило тропическим ливнем
15
Общество /
Цистерну отбросило на 300 м: последствия взрыва на АЗС в Новосибирске
Цистерну отбросило на 300 м: последствия взрыва на АЗС в Новосибирске
12
Все фоторепортажи