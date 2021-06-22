5 дней спустя: как в Ялте справляются с последствиями наводнения
В ночь на 18 июня на Ялту обрушился мощный циклон — выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов, были подтоплены более 100 улиц, повреждены школы и детские сады.
В результате ливней погиб один человек, пострадали — 54. Еще одна жительница Ялты по-прежнему числится без вести пропавшей.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ущерб от подтоплений в городе «катастрофическим». Власти выделили Ялте 57,8 млн рублей на ликвидацию последствий.
Людей продолжают эвакуировать — на улице Джафера Сейдамета в Васильевке подтоплено 10 домов, некоторые полностью ушли под воду, засыпаны камнями и грязью.
Электроснабжение и водоснабжение в городе уже восстановлено — на завтра в городе назначен всекрымский субботник, убирать его приедут тысячи волонтеров. Как Ялта оправляется от наводнения, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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