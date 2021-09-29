Путин допустил продление службы МКС после 2024 года

Международная космическая станция может использоваться и после 2024 года, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию космической отрасли. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

Президент отметил, что Россия активно участвует в деятельности МКС, подчеркивая, что на ее российском сегменте ведутся «большие исследовательские работы».

«В соответствии с действующими соглашениями полет МКС должен завершиться в 2024 году. И, несмотря на возможное продление этого срока, мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывая новые вызовы в исследовании дальнего космоса», — подчеркнул президент.

Ранее научно-технический совет «Роскосмоса» и бюро Совета РАН по итогам прошедшего совместного заседания рекомендовали представить в правительство РФ предложения о создании новой Российской орбитальной служебной станции. Согласно заявлению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, госкорпорация собирается построить российскую орбитальную служебную станцию с коэффициентом полезного действия выше, чем у МКС.

31 июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета (НТС) «Роскосмоса» по вопросу дальнейшей эксплуатации Международной космической станции. Главные инструкторы пришли к выводу, что использование российского сегмента МКС после 2024 года создаст дополнительные риски из-за плохого состояния оборудования.