Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Путин раскритиковал кабмин за невыполнения поручений по развитию космической... 18:38
Основатель «Царьград ТВ» ответил на вопрос о возможной покупки... 18:37
Жительница Ростовской области морила дочь голодом и привязывала к батарее 18:28
Линейка iPhone 14 лишится младшей модели 18:24
Основателей «Медиазоны» и проект «ОВД-Инфо» включили в реестр... 18:21
Большинство клубов высказались за уход Прядкина с поста главы РПЛ 18:20
В Белоруссии возбудили новое уголовное дело против оппозиционера Цепкало 18:20
Астробиологи: в облаках Венеры возможен фотосинтез микробов земного типа 18:18
Экс-схимонаха Сергия обвинили в экстремизме 18:12
Интерпол может помочь в расследовании дела со ставками гандболистов молодежной... 18:09

Путин допустил продление службы МКС после 2024 года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
NASA

Международная космическая станция может использоваться и после 2024 года, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию космической отрасли. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

Президент отметил, что Россия активно участвует в деятельности МКС, подчеркивая, что на ее российском сегменте ведутся «большие исследовательские работы».

«В соответствии с действующими соглашениями полет МКС должен завершиться в 2024 году. И, несмотря на возможное продление этого срока, мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывая новые вызовы в исследовании дальнего космоса», — подчеркнул президент.

Ранее научно-технический совет «Роскосмоса» и бюро Совета РАН по итогам прошедшего совместного заседания рекомендовали представить в правительство РФ предложения о создании новой Российской орбитальной служебной станции. Согласно заявлению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, госкорпорация собирается построить российскую орбитальную служебную станцию с коэффициентом полезного действия выше, чем у МКС.

31 июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета (НТС) «Роскосмоса» по вопросу дальнейшей эксплуатации Международной космической станции. Главные инструкторы пришли к выводу, что использование российского сегмента МКС после 2024 года создаст дополнительные риски из-за плохого состояния оборудования.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Основателей «Медиазоны» и проект «ОВД-Инфо» включили в реестр СМИ-иноагентов
«У меня реальный эксперимент получился. На себе провел»
Путин объяснил, как ему удалось избежать заражения коронавирусом
«Турецкие беспилотники спровоцируют Украину на блицкриг»
Что будет, если Киев начнет применять в Донбассе боевые дроны Bayraktar TB2
В МВД рассказали, на сколько сократилось число мигрантов в России с начала 2020 года
Российские гандболисты дисквалифицированы на сроки до пяти лет за ставки на матчи
Экс-схимонаха Сергия обвинили в экстремизме
Матвиенко предложила не размещать рекламу в IT-компаниях, нарушающих свободу слова
Новости и материалы
Путин раскритиковал кабмин за невыполнения поручений по развитию космической отрасли
Основатель «Царьград ТВ» ответил на вопрос о возможной покупки «Спартака»
Жительница Ростовской области морила дочь голодом и привязывала к батарее
Линейка iPhone 14 лишится младшей модели
Большинство клубов высказались за уход Прядкина с поста главы РПЛ
В Белоруссии возбудили новое уголовное дело против оппозиционера Цепкало
Астробиологи: в облаках Венеры возможен фотосинтез микробов земного типа
Интерпол может помочь в расследовании дела со ставками гандболистов молодежной сборной России
Дочери Папанова предложили вакансию уборщицы в Театре имени Ермоловой
Завершено расследование дела москвички, сбившей троих детей в Солнцево
Мужчине оторвало руки при попытке распилить снаряд болгаркой под Выборгом
Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану состоится 12 октября
Россию назвали крупнейшим «скрытым» заемщиком Китая
Путин поблагодарил Эрдогана за «содержательные» переговоры
Источник: Илью Сачкова подозревают в передаче секретов в сфере кибербезопасности за рубеж
Депутат Свищев: не вижу, чем победа «Шерифа» над «Реалом» поможет молдавским юным игрокам
Путин и Эрдоган поспорили об уровне антител
Сибирячка отсудила 15 тыс. рублей у школы из-за буллинга
Все новости
Что такое Group-IB, директора которой обвинили в госизмене
Основатель Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца по делу о госизмене
«Намеренно закашлял». В США рассказали об еще одной «уловке» Путина на встрече с Трампом
В Кремле ответили на сообщения о намеренном кашле Путина на встрече с Трампом
Суицид перед нарядом: на Урале погиб второй солдат за два дня
Солдат покончил с собой в воинской части на Урале, где накануне погиб другой срочник
30 сентября миллионы людей потеряют доступ в интернет. Причина неожиданная
Миллионы гаджетов на Android, Windows и iOS отключатся от интернета 30 сентября
«Тестовое испытание»: как в России проводятся нелегальные собачьи бои
Readovka сообщила о проведении в Крыму и на Ставрополье собачьих боев
«Поза по-турецки»: чем закончился скандал с «молитвой Аллаху» в школе
Муфтият отреагировал на инцидент в пермской школе
Дамы с собачками: как прошло вручение премии Golden Pet 2021
«Картина COVID-19 стала напоминать ротавирусную инфекцию»
Иммунолог Болибок назвал новый симптом «дельта»-штамма коронавируса
Силовики задержали в Омске 15-летнюю школьницу, готовившую взрыв
Как предотвращаются атаки на учебные заведения после стрельбы в Перми
«Существование предела продолжительности человеческой жизни маловероятно»
Ученые не нашли предела возможной продолжительности жизни
Пластырь на шею и лента под простыней. Неожиданные гаджеты для улучшения сна
Семь странных устройств, которые должны помочь заснуть
Ложечку за Google: как ИТ-гигант заставляет нас смотреть рекламу
Чем грозит пользователям внедрение новой платформы расширений для браузера Chrome
По спискам деревенских экстрасенсов: как в Конго ловят ведьм
В Конго по обвинению в колдовстве заживо сожгли восемь женщин
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях