В базе судебных приставов появилось имя Ларисы Долиной

В базе ФССП появилось исполнительное производство о выселении Долиной

В базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) появилось исполнительное производство о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным ФССП, производство было возбуждено 12 января по исполнительному листу, выданному Хамовническим районным судом Москвы 25 декабря прошлого года.

25 декабря 2025 года Мосгорсуд постановил выселить певицу, но 9 января 2026-го сорвалась запланированная встреча о передаче ключей: выяснилось, что представитель Долиной не имел полномочий для подписания акта приема‑передачи.

После этого сторона покупательницы квартиры Полины Лурье обратилась в ФССП, которое возбудило исполнительное производство в отношении артистки.

14 января адвокат Лурье Светлана Свириденко обозначила крайний срок для мирного урегулирования — передаче Долиной ключей от квартиры новой владелице — до 20 января. Юрист уточнила, что представители народной артистки подтвердили готовность передать ключи.

