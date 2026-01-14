Юрист рассказал, какой срок может грозить рэперу Гуфу по делу о грабеже в бане

Рэперу Гуфу по делу о грабеже в бане может грозить десять лет тюрьмы вместо семи, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель центра правопорядка в Москве Александр Хаминский. По мнению юриста, преступление ошибочно квалифицировали.

«Из открытых сведений известно, что Алексей Долматов со своим товарищем, неким Геворгом Саруханяном, исходя из личных неприязненных отношений напал на гражданина в банном комплексе Малые Горки. Пока Саруханян держал потерпевшего, Долматов бил его по голове, а затем отнял Iphone 14 Pro, после чего оба нападавших покинули баню. В дальнейшем у избитого гражданина диагностировали сотрясение мозга. При этом обвиняемым вменили часть 2 статьи 161 УК РФ, предусматривающую ответственность за грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни. Наказание за такое преступление составляет до семи лет лишения свободы. Однако в данном случае может иметь место ошибочная квалификация преступления», — подчеркнул он.

Хаминский считает, что данный случай выходит за пределы побоев, так как речь идет о сотрясении мозга, опасном для здоровья.

«Верховный Суд РФ в соответствующем Постановлении Пленума разъяснил, что насилие, не опасное для жизни – это побои или удержание потерпевшего. В данном же случае речь идет о сотрясении мозга, что явно выходит за пределы побоев и удержания и как минимум опасно для здоровья. Таким образом, Гуф и Саруханян совершили не грабеж, а разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья. А такое преступление, согласно части второй статьи 162 УК РФ, наказывается лишением свободы сроком до 10 лет», — заключил эксперт.

Дело против артиста было возбуждено после инцидента, который произошел в октябре 2024 года. Тогда рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевке. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Следствие проверяло версию о том, что музыкант с товарищем отобрали у пострадавшего телефон. Сам Гуф отрицал, что бил или обворовывал кого-либо.

Ранее рэпер Гуф не признал вину в грабеже.