«Она из «Маши и Медведя»: россияне засыпали вопросами продавцов «УАЗ Буханки» на маркетплейсах

Россияне задали шутливые вопросы продавцам УАЗ Буханки на маркетплейсах
УАЗ

После начала продаж автомобилей УАЗ «Буханка» на маркетплейсах пользователи начали задавать в аккаунтах дилеров шутливые вопросы о машине, сообщает Telegram-канал No Limits.

«Здравствуйте, обмен на стаю собак не рассматриваете? Здравствуйте! Это та самая, на которой волки из мультика «Маша и медведь» ездят? Подскажите, какой расход матерных слов на 100 км?», — приводит он примеры таких вопросов.

Также пользователи поинтересовались, видели ли автомобили, выставленные на продажу, генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, и входит ли в комплект поставки машины книга заклинаний, чтобы она поехала.

До этого УАЗ выразил готовность выпускать автомобили с моторами «Евро-6», если это потребуется.

Ранее Jaecoo на российском морозе сам открыл окна и двери.

