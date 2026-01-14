Кадыров ответил на слухи о своей болезни

В Чечне опубликовали ролик с Кадыровым из-за слухов о его болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слухи о болезни, сказав, что не находится в больнице. Кадры обнародовал экс-руководитель администрации республики Ибрагим Закриев в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Политик заснял главу Чечни за рулем автомобиля во время его поездки с инспекцией по Грозному. Кадыров рассказывал об изменениях в городе.

«Забыл сказать, что я не в больнице», — добавил он.

Кадыров рассказал, что появились слухи о том, что у него отказали почки и он лежит в больнице, однако на деле спокойно передвигается по городу. Для подтверждения на видео политик показал дату и время на телефоне.

Ролик с его участием был снят в 14:49 по московскому времени 13 января.

До этого министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев выложил видео с главой Чечни на фоне слухов о болезни. Дудаев подчеркнул, что слухи о том, что Кадыров госпитализирован в московскую больницу в критическом состоянии, не соответствуют действительности.

В середине декабря Кадыров во время прямой линии сообщил, что у него отменное здоровье. Чиновник отметил, что его недоброжелатели не рады такому положению дел.

Ранее Кадыров сообщил, что отжимается 50 раз после слухов о болезни.