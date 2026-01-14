США приостановили оформление виз для граждан 75 стран

Госдеп приостанавливает обработку виз для граждан 75 стран, включая Россию. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на служебную записку ведомства.

Согласно документу, с которым ознакомились журналисты, консульским сотрудникам поручено временно отказывать в выдаче виз в рамках действующего законодательства до окончания пересмотра процедур проверки и отбора заявителей.

Как сообщает Fox News, в список стран, в отношении которых вводится пауза, вошли, в частности, Сомали, Россия, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие.

В октябре Госдеп порекомендовал гражданам РФ обращаться за иммиграционными визами США в Варшаву. В ведомстве также отметили, что соискатели из России заявлены в категории homeless, к которой Вашингтон обычно относит просителей визы из тех стран, где у США нет консульского представительства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генконсульство Испании в Москве возобновило прием документов на визы.