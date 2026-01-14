«Заставлял людей плакать от смеха». Умер актер Игорь Золотовицкий

Ушел из жизни заслуженный артист России, актер, режиссер, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. На протяжении десятилетий он служил родному МХАТу, снимался в кино и занимался подготовкой актерских кадров. Какую жизнь прожил Игорь Золотовицкий и кому достанется его наследство — в материале «Газеты.Ru».

Актер, режиссер, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер 14 февраля 2026 года в возрасте 64 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению артиста. По данным Mash, Золотовицкий страдал от рака желудка, который ему диагностировали в 2025 году. Уточняется, что незадолго до нового года мастера трижды отправляли в больницу в связи с обострением заболевания.

«Игорь Золотовицкий поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ — после курсов химиотерапии ему резко стало хуже. Сердце телеведущего остановилось сегодня в девять утра — врачи пытались реанимировать Игоря Яковлевича в течение получаса, но безуспешно», — говорится в сообщении канала.

В беседе с «Газетой.Ru» актриса Нонна Гришаева назвала Золотовицкого незаменимым артистом с уникальным чувством юмора.

«Он был уникальным артистом с невероятным и парадоксальным чувством юмора, порой доводившим партнеров до истерики. А если он вел застолье или посиделки в Доме актера, люди иногда плакали от смеха. Он из когорты незаменимых. Огромная потеря и для Дома актера, и для МХТ, и для Школы-студии, и для всех нас», — сказала Гришаева.

Прощание с заслуженным артистом Российской Федерации Игорем Золотовицким пройдет в МХТ имени Чехова. Дата церемонии будет озвучена позднее. Известно также, что он будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Детство и юность Золотовицкого

Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. Его отец, Яков Соломонович, был механиком железнодорожной станции, а мать, София Григорьевна, работала в торговле. В подростковом возрасте будущий артист занимался в театральной студии при ташкентском Дворце пионеров имени В. И. Ленина, а после окончания школы отправился в Москву поступать в театральный институт. Первая попытка оказалась неудачной — он приехал, когда прием документов уже был завершен. Золотовицкий вернулся в Ташкент, где устроился слесарем на авиаремонтный завод, а год спустя снова отправился в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ на курс Виктора Монюкова. В 1983 году он получил диплом и был принят в труппу театра.

Театральная карьера Игоря Золотовицкого

Карьера Золотовицкого во МХАТе началась с роли в спектакле «Три толстяка» по сказке Юрия Олеши. Затем он выходил на сцену в постановках «Попытка полета» по пьесе Йордана Радичкова, «Надежда» по произведению Александра Червинского, «Блондинка за углом», «Тамада» по комедии Александра Галина и других.

В 1987 году, после разделения труппы театра, артист остался в коллективе под руководством Олега Ефремова. В разные годы он играл в спектаклях «Борис Годунов» по трагедии Александра Пушкина, «Самое главное» по пьесе Николая Евреинова, «Изображая жертву» по пьесе Олега и Владимира Пресняковых, «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова, «Дом» по пьесе Евгения Гришковца и Анны Матисон, «Игра в «Городки» по рассказам Юрия Стоянова, «Чайка» по пьесе Антона Чехова и многих других.

Актер театра-студии «Человек» Игорь Золотовицкий, 1989 год Олег Ласточкин/РИА Новости

С 1988-го по 1990 год Золотовицкий работал в созданном им театре-студии «Человек», а в 1990-1991 г.г. — играл в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского. Кроме того, он участвовал в постановках Московского театра под руководством Олега Табакова, театра «Квартет И», «Школы современной пьесы» и театра Et Cetera. С конца 80-х Золотовицкий совмещал творчество с преподавательской деятельностью: в 1989 году он стал преподавателем Школы-студии МХАТ, а в 2013-м занял пост ректора. В числе знаменитых учеников мэтра — актеры Анастасия Заворотнюк, Максим Дрозд, Олеся Судзиловская, Антон Шагин, Максим Матвеев, Екатерина Вилкова, а также певица Полина Гагарина.

Карьера Игоря Золотовицкого в кино

В 1984 году Игорь Золотовицкий дебютировал в кино — сыграл эпизодическую роль в комедии Александра Гаврилова «Егорка». Затем были небольшие роли в картинах «В городе Сочи темные ночи» (1989), «Такси-блюз» (1990), «Прорва» (1992) и других. Свою первую большую роль он получил уже в новом тысячелетии: Золотовицкий сыграл Виктора Чагина в сериале Сергея Газарова «Пятый угол» (2001).

Игорь Золотовицкий, 2006 год Tatiana Morozova/Global Look Press

В дальнейшем актер был задействован в ряде популярных телепроектов и фильмов, среди которых «Каменская-3» (2003), «Только ты» (2004), «Дура» (2005), «Короли игры» (2007), «Краткий курс счастливой жизни» (2011), «Фарфоровая свадьба» (2011), «Быстрее, чем кролики» (2013) и многие другие. Всего в фильмографии Игоря Золотовицкого 90 киноработ, последней из которых стал криминальный сериал «Улица Шекспира» (2025).

Личная жизнь Игоря Золотовицкого

Золотовицкий дважды был официально женат. Первый брак, по данным из открытых источников, был фиктивным: во МХАТ нельзя было устроиться без московской прописки, и чтобы ее получить, артист женился на своей подруге, журналистке Елене Мясниковой. Этот союз носил формальный характер и был продиктован бытовыми обстоятельствами.

Игорь Золотовицкий со своей женой и детьми у себя дома, 2006 год Natalia Shakhanova/Global Look Press

В 1988 году Золотовицкий женился на актрисе Вере Харыбиной, с которой прожил до конца своей жизни. В этом браке родились двое сыновей : старший, Алексей, появился на свет в 1988 году, младший, Александр, — в 1997-м. Оба мальчика пошли по стопам родителей — окончили театральные институты и сегодня занимаются творчеством.

Кто получит наследство Золотовицкого

Как рассказал «Газете.Ru» юрист Александр Кудряшов, наследство Игоря Золотовицкого, вероятно, будет поделено между его супругой Верой Харыбиной и сыновьями — Алексеем и Александром. Адвокат добавил, что порядок распределения имущества зависит от того, оформлял ли артист завещание и каким образом было зарегистрировано имущество в браке.

«Порядок наследования имущества Игоря Золотовицкого будет зависеть от того, оставлено ли завещание и какой режим имущества был у супругов (что оформлено лично, а что является совместно нажитым). Если завещания нет, то в общем случае наследниками первой очереди являются супруга и дети, и наследственная масса обычно распределяется между ними в равных долях — после выделения супружеской доли, которая в наследство не входит. Конкретные доли и состав имущества определяются по документам в рамках наследственного дела у нотариуса», — объяснил Кудряшов.

Игорь Золотовицкий в роли в сцене из спектакля автора и режиссера Евгения Гришковца «Весы» во время прогона на Малой сцене Московского художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова, 2017 год Владимир Федоренко/РИА Новости

Согласно декларации, поданной Золотовицким в 2021 году, ему принадлежало имущество общей площадью 792 квадратных метра, а также два транспортных средства. Его задекларированный доход за тот год составлял 6,3 млн рублей.