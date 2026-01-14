Депутата и певца засняли зевающим на заседании в Госдуме

Певец и депутат Государственной думы России Денис Майданов принял участие в первом пленарном заседании нижней палаты парламента в 2026 году, на котором его засняли зевающим. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как заявил в комментарии каналу парламентарий, «любого человека можно поймать в любом состоянии».

Также он пожелал гражданам успешного года, здоровья и сил.

2 декабря Майданов посоветовал «понять» артистов, которые по-настоящему раскаялись спустя три года эмиграции, решив вернуться на родину. По его словам, есть те артисты, которые уехали из России на эмоциональном уровне, а на уровне истории и геополитики не разобрались в ситуации. В то же время депутат не считает правильным допускать на российскую сцену артистов, которые возвращаются в Россию ради финансового рынка.

17 сентября Майданов рассказал, что приехал покорять Москву в 2001 году. По его словам, за первые два года жизни в столице России он пожил в 15 местах. За это время, как отметил певец, он почувствовал на себе своенравный и сильный характер Москвы.

Ранее Майданов объяснил, почему редко выступает на корпоративах.