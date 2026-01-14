Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Депутата и певца засняли зевающим на заседании в Госдуме

Депутата и певца Майданова засняли зевающим на пленарном заседании в Госдуме
Максим Блинов/РИА Новости

Певец и депутат Государственной думы России Денис Майданов принял участие в первом пленарном заседании нижней палаты парламента в 2026 году, на котором его засняли зевающим. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как заявил в комментарии каналу парламентарий, «любого человека можно поймать в любом состоянии».

Также он пожелал гражданам успешного года, здоровья и сил.

2 декабря Майданов посоветовал «понять» артистов, которые по-настоящему раскаялись спустя три года эмиграции, решив вернуться на родину. По его словам, есть те артисты, которые уехали из России на эмоциональном уровне, а на уровне истории и геополитики не разобрались в ситуации. В то же время депутат не считает правильным допускать на российскую сцену артистов, которые возвращаются в Россию ради финансового рынка.

17 сентября Майданов рассказал, что приехал покорять Москву в 2001 году. По его словам, за первые два года жизни в столице России он пожил в 15 местах. За это время, как отметил певец, он почувствовал на себе своенравный и сильный характер Москвы.

Ранее Майданов объяснил, почему редко выступает на корпоративах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27622465_rnd_2",
    "video_id": "record::ba598a03-6069-48ac-96c6-9a7a463a77fe"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+