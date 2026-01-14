«Театр приглашает на подзарядку гаджетов»: как белгородцы спасают друг друга во время блэкаута

Люди на одной из улиц Белгорода во время отключения электроэнергии в городе после ударов ВСУ, январь 2026 года

Пока россияне готовились выйти из затяжных новогодних праздников, для Белгорода каникулы закончились «блэкаутом» — ракетный удар ВСУ нарушил подачу электричества, тепла и воды. Власти пытаются устранить последствия, но город продолжают ежедневно обстреливать, ситуацию усугубляет погода. Пока губернатор критикует жителей и бизнес за экономию на генераторах, горожане делятся в соцсетях «лайфхаками» по созданию окопных свечей и адресами для зарядки телефонов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Хрен без соли в темноте доедаем»

Мощный обстрел, который привел к каскадному отключению электричества, накрыл Белгород под конец долгих январских выходных: в ночь с 8 на 9 января. По некоторым данным, ВСУ стреляли с территории Харьковской области американскими дальнобойными ракетами HIMARS. Уже к утру стало ясно, что последствия серьезные — удар задел критическую инфраструктуру, без света и тепла остались около полмиллиона человек в разных муниципальных образованиях, а без воды – почти 200 тысяч.

«К сожалению, сегодня совсем не доброе утро… Ситуация крайне сложная, крайне сложная», — признал 9 января губернатор области Вячеслав Гладков.

«Свет отлетел, как у всех, в ночь с восьмого на девятое, потом в пределах часа [отключились] вода и мобильный интернет… Часа за три остыли батареи», — рассказал «Газете.Ru» местный житель Олег (имя изменено).

«Паники как таковой не было, все-таки сколько времени уже живем под обстрелами. И в начале года бомбили, тогда вроде убило кого-то. Но, когда сейчас все стало одно из другим отрубаться, подкралось неприятное ощущение, что, кажись, прилетело на этот раз знатно, и разгребать наши не один день будут», — поделился другой белгородец Игорь (имя изменено).

В первый же день после обстрела в городе появились очереди в банкоматы и на автозаправках. Сам Гладков попросил граждан не паниковать и заверил, что власти делают все возможное. В то же время он несколько раз подчеркнул, что белгородцы давно должны были самостоятельно купить себе генераторы на случай масштабных отключений электричества.

«Понимаю, что разные доходы, и не каждая семья это может сделать.

С другой стороны, видим, что есть огромное количество домохозяйств, которые могут приобрести, но, надеясь, извините меня, что пронесет, и как-то беда эта пройдет стороной, не приобретают генераторы.

Но вчерашние события показали, что уже наступил крайне тяжелый период. И защита собственного дома — она в большой степени находится в руках собственников», — комментировал ситуацию губернатор.

«Очень интересно, почему нас просят в такой ситуации приобретать генераторы за свой счет? И еще призывают на заправках не толпиться — можно подумать, что заправлять все надо святым духом. А магазины, ТЦ, учреждения — то есть, если собственник просто не захочет ставить себе генераторы и закроет, например, свой продуктовый, то ближайшие соседи должны в и так сложный период остаться без продуктов поблизости», — описал «Газете.Ru» настроения белгородцев Игорь.

Некоторые крупные торговые сети действительно не торопятся ставить на белгородских точках резервные источники питания. Какие именно, власти прямо не указывали, однако уже назвали это поведение «странным» и даже пригрозили магазинам прокуратурой. Точно так же медлят и сотовые операторы. Чтобы мобильная связь не падала, вышкам нужен свой генератор, в регионе таких вышек — около 500. В итоге после январского удара, по официальным оценкам, «деградация сети» составила больше 60%.

«Такой риторикой «сверху» [о том, что жители и собственники должны сами покупать себе генераторы] у нас, конечно, недовольны. С другой стороны, я предполагаю, что у города и вообще нашего несчастного приграничья просто мало денег, потому что нас постоянно «накрывает», надо бесконечно все ремонтировать и восстанавливать. Тут опять же вопрос, есть ли у области достаточно субсидирования от «центра». Почему бы той же Москве, допустим, не поделиться частью своих бесконечных средств.

Честно говоря, обидно, когда видишь в соцсетях видео, как столицу за миллиарды украсили к Новому году, а мы тут хрен без соли доедаем в темноте, я извиняюсь»,

— резюмировал «Газете.Ru» Игорь.

Чтобы справиться с «блэкаутом», часть генераторов с прошлого года постепенно закупали из резервного фонда федерального правительства. На это в 2025 году выделили более 3,5 млрд руб. Часть также периодически присылают другие регионы (к примеру, в прошлом году Петербург и Ленинградская область за раз отправили белгородцам 12 генераторов, Самарская область — 62, Ханты-Мансийский округ — 41 штуку). Однако современная промышленность и жилой фонд требуют столько энергии, что пока «общие» резервы не способны их полностью покрыть.

«Там какая-то мутная схема. К нам приходили люди с администрации местной и узнавали, есть ли генератор. На мой вопрос, дадут ли нам его, если нет — ответили отказом. На вопрос, а будут ли подвозить топливо, если есть генератор – ответили, что в бюджете нет таких денег», — комментируют белгородцы в соцсетях.

«Можно зарядить телефон, даем безвозмездно свечу»

Быстро и безболезненно справиться с последствиями обрушения энергосистемы в Белгороде не удалось. Чтобы снизить нагрузку на сеть, под конец праздников в городе начали принудительно «полузакрывать» ТЦ. Также, по словам горожан, предприятия стали переводить на ночные смены.

«Мега Гринн» закрывают из-за нехватки электроэнергии. Сотрудники рассказали, что администрацию ТЦ о закрытии попросило «Белгородэнерго»... Еще около 50 предприятий закрывают по той же причине. Можно работать только ночью и до утра, сообщают сотрудники. «Белгородэнерго» будет следить, чтобы днем никто не работал…. В ТЦ «Сити Молл» закрыли почти все торговые павильоны», – передавали региональные Telegram-каналы к 12 января.

Сами ТЦ осторожно указывали, что вынуждены приостановить работу большинства точек «по техническим причинам». Насколько долго — пока никто не может предсказать.

«Уважаемые посетители, информация про завтра… будет завтра. Такие нынче времена», – резюмировало 12 января руководство одного из белгородских ТЦ.

Горожане тем временем стараются адаптироваться к сложившейся ситуации. В комментариях в соцсетях делятся «лайфхками» и советуют, например, делать «окопную свечу» из консервной банки и парафина: не дымит, «не дает угар», в отличие от газовой плиты, долго горит.

«В Донбассе уже десять лет все пользуются такими свечами. Так что заготовьте десяток таких свечей, будет и свет и тепло… Пора привыкать к такой жизни и приспосабливаться… Плюс горячий чай, теплая одежда, куча одеял и юмора дополнительно согревают», — не унывают белгородцы.

Также жители и локальные компании оставляют адреса, где можно бесплатно зарядить телефоны, погреться и даже переночевать:

«Магазин «Промагия», можно зарядить телефоны, так же даем безвозмездно часовую свечу».

«Гостиница Муравский Тракт, есть свет, тепло и еда, ждем всех, можно и остаться на ночь, места найдем всем желающим».

«Театр имени Щепкина тоже приглашает на обогрев и подзарядку гаджетов, работает до 21:00».

«Старый город, Корочанская 493А, пункт выдачи ОЗОН. Можно прийти и зарядить телефон, ноутбук, повербанк».

В разных районах города обстановка с водой и электричеством отличается. К примеру, у собеседника «Газеты.Ru» Олега воды не было меньше десяти часов после удара, свет вернули к вечеру 9 января. Сейчас, по словам мужчины, «все есть».

«Верхние этажи на напор воды жалуются, но трубы не сухие. По ночам давление падает, и вода иногда ржавенькая. Не сильно. По свету — норм, не моргает, работает, напряжение болтается от 199 до 245 ВТ. Ночью выше, днем ниже. Не идеально, но не критично».

До этого, в первые часы аварии людям удавалось справиться самостоятельно. На короткое время переждать помогли базовые средства: запасенная вода в бутылках, холод на улице для продуктов.

«Как выходили из ситуации? Бутылки с водой, свечи, «пауэрбанки» для телефонов, еду из холодильника выносили на балконы или на улицу. Одному знакомому не повезло — он как раз несколько кг мяса купил. Только в морозилку положил — и свет погас. Ему пришлось все быстро жарить и есть. Других знакомых позвал, чтоб помогли», — рассказал «Газете.Ru» Олег.

В других районах той же воды может не быть по несколько суток. Ситуацию осложняют обстрелы и атаки беспилотников, что продолжаются каждый день. К примеру, с 29 декабря по 11 января в городе успели закончить ремонт 50 поврежденных жилых объектов – но за эти дни ВСУ разрушили еще 122 дома. Вдобавок, в то же время Белгород столкнулся с мощными снегопадами, засыпающими дороги, на расчистку которых нужны дополнительные силы.

Несмотря на просьбы властей не сеять панику, некоторые белгородцы тревожатся, что противник использует ситуацию, чтобы нанести новые сильные удары. Опасаются этого и власти. Губернатор региона 13 января сообщил, что на всякий случай готовится план эвакуации населения «при потере тепла и электроэнергии». В том числе, в другие регионы.

Впрочем, несмотря на тяжелую ситуацию в городе, Белгород сталкивается с упреками, что все еще находится в лучших условиях по сравнению с прифронтовыми городами Донбасса.

«Один скулеж! Люди на Донбассе месяцами сидели в подвалах без воды, еды, света и тепла!», – комментируют пользователи соответствующие новости в региональных группах.

«И что теперь? В тряпочку молчать?... Или надо, чтоб и мы, белгородцы, месяцами в подвалах сидели без воды и света? Вам на Донбассе от этого легче что-ли станет?», – удивляются в ответ местные жители.

Другие, приезжие белгородцы с иронией отмечают, что подобная ситуация — норма и для мирных территорий страны:

«А мы с Дальнего востока, где постоянно — то света нет, то воды, снег не чистят. Так что, это временное отключение для нас — ерунда… Держитесь, доживем до хороших времен, без войны».