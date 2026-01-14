Размер шрифта
На Кубани родственники пытались вернуть девушку, которую треш-стримеры избивали за донаты

Baza: на Кубани семья пыталась забрать у треш-стримеров девушку
Telegram-канал Baza

На Кубани семья увидела пугающее видео со своей родственницей и попыталась ее спасти. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, девушка приехала в регион из Петербурга. Ее сестра нашла в интернете видео, на которых молодые люди избивают ее, унижают и поджигают пятки. Все это с пострадавшей делали ради того, чтобы зрители трансляции платили им деньги.

Родственники прилетели в Краснодар и вместе с полицией попали в квартиру. Там они нашли девушку, но в этот момент она якобы была в крайне тяжелом состоянии.

«По словам семьи, она была дезориентирована, с нарушенной речью и под действием психотропных веществ», – сообщается в публикации.

Девушку не смогли уговорить уйти. Полицейские не стали принимать меры, так как девушка якобы участвовала в издевательствах добровольно.

Сама героиня роликов позже записала видео, где заявила, что с ней все хорошо. Она добавила, что никто ее не заставлял участвовать в избиениях, она сама на это соглашалась.

Ранее в Петербурге блогера задержали за соитие на кладбище.

