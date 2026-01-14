Размер шрифта
Над Россией сбили почти 50 беспилотников. Военная операция, день 1421-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1421-й день
Евгений Биятов/РИА Новости

Средства ПВО за ночь уничтожили 48 беспилотников над российскими регионами. В Ростове-на-Дону повреждены несколько домов и промышленное предприятие, в промзоне в Невинномысске загорелся склад на окраине города. Постпреды стран ЕС 14 сентября обсудят 20-й пакет антироссийских санкций. Газета Politico сообщила о желании Евросоюза назначить своего переговорщика для контактов с Россией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

8:29

🔴 ВСУ пытались атаковать промзону в Невинномысске, в результате удара загорелся склад на окраине города, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

8:24

Постоянные представители стран ЕС 14 января в рамках комитета COREPER II обсудят принятие предложений Еврокомиссии по 20-му пакету санкций против России и Белоруссии, следует из опубликованного документа на сайте Совета Евросоюза.

8:17

Правительства стран Европы призывают руководство Евросоюза назначить собственного представителя для контактов с Россией, который бы представлял их интересы в переговорах по российско-украинскому конфликту, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников.

8:11

🔴 При ударе ВСУ по Ростовской области погиб один человек, еще четыре включая ребенка, пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Ростове-на-Дону в результате атаки были повреждены несколько домов, а также загорелись строения промышленного предприятия, рассказал мэр города Александр Скрябин.

8:06

🔴 Средства ПВО за ночь сбили 48 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
25 дронов уничтожили над Ростовской областью, 13 — над Ставропольским краем, пять — над Брянской областью, три — над Крымов и по одному — над Белгородской и Курской областями.

8:01

Сегодня 1421-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
