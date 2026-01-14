Над Россией сбили почти 50 беспилотников. Военная операция, день 1421-й

8:11

🔴 При ударе ВСУ по Ростовской области погиб один человек, еще четыре включая ребенка, пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Ростове-на-Дону в результате атаки были повреждены несколько домов, а также загорелись строения промышленного предприятия, рассказал мэр города Александр Скрябин.